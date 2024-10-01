Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK\'ya sevk edildi

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3'lük Kasımpaşa maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SEVK SEBEBİ TEHDİT

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

OKAN BURUK'U BEKLEYEN CEZA

Okan Buruk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden PFDK'ye sevk edildi.

Futbol Disiplin Talimatı 41. madde şu şekilde;

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.- TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.