Galatasaray, Tottenham\'ı 3-2 yendi

Spor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

YUNUS PERDEYİ ERKEN AÇTI

Galatasaray, maçın başında Yunus Akgün ile buldu. Sara'nın kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu önünde bulan Yunus, 6. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, bu golle birlikte her maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

İNGİLİZ EKİBİ BERABERLİĞİ YAKALADI

Tottenham, karşılaşmanın 18. dakikasında beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Brennan Johnson, ceza sahasına ortayı çevirdi. Boş pozisyonda bulunan Will Lankshear, ağları buldu ve skora denge geldi.

OSIMHEN ÖNCE OFSAYTA TAKILDI, 2 DAKİKA SONRA ATTI

Galatasaray, 30. dakikada Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topta Osimhen ile fileleri bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bundan yalnızca 2 dakika sonra Mertens'in pasıyla bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı golcü, topu ağlara göndermeyi başardı ve bu sefer takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

NİJERYALI YİNE SAHNEDE

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, bu golden yalnızca 7 dakika sonra yine Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı. 25 yaşındaki forvet, Mertens'in ortasını tek vuruşla filelere gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Yıldız futbolcu, böylelikle sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da ilk gollerini atmış oldu.

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Konuk takım, son yarım saati 1 kişi eksik oynadı. İngiliz ekibinde Will Lankshear, 60. dakikada Sara'ya yaptığı faulden dolayı 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Lankshear, ilk sarı kartını 53. dakikada Kaan yaptığı faulün ardından görmüştü.

İNGİLİZLER FARKI 1'E İNDİRDİ

Tottenham, 69. dakikada farkı 1'e indirdi. Oyuna sonradan girenSolanke, Porro'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluştu ve akrobatik bir vuruşla Muslera'yı mağlup etti. Bu golle birlikte skor 3-2'ye geldi.

ICARDI OFSAYTA YAKALANDI, SONRA SAKATLANDI

Galatasaray, 76. dakikada Mauro Icardi ile golü buldu. Ziyech'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli futbolcu, topu ağlara gönderdi. Icardi için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı. Öte yandan Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshayi'ye bıraktı.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 10 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takımın ligde ve Avrupa'da mağlubiyeti bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını ve yenilgisini yaşayan Tottenham, 9 puanda kaldı. Galatasaray, hafta sonunda ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Tottenham, hafta sonunda ligde sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. İngiliz ekibi, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında ise Roma ile evinde karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılmasıyla teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Kupa 2'de 16 maça çıkan Buruk, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyordu.