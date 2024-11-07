Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Öte yandan misafir takımda Will Lankshear, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

07.11.2024 22:42  Güncelleme: 23:23
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

YUNUS PERDEYİ ERKEN AÇTI

Galatasaray, maçın başında Yunus Akgün ile buldu. Sara'nın kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu önünde bulan Yunus, 6. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, bu golle birlikte her maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

İNGİLİZ EKİBİ BERABERLİĞİ YAKALADI

Tottenham, karşılaşmanın 18. dakikasında beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Brennan Johnson, ceza sahasına ortayı çevirdi. Boş pozisyonda bulunan Will Lankshear, ağları buldu ve skora denge geldi.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

OSIMHEN ÖNCE OFSAYTA TAKILDI, 2 DAKİKA SONRA ATTI

Galatasaray, 30. dakikada Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topta Osimhen ile fileleri bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bundan yalnızca 2 dakika sonra Mertens'in pasıyla bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı golcü, topu ağlara göndermeyi başardı ve bu sefer takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

NİJERYALI YİNE SAHNEDE

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, bu golden yalnızca 7 dakika sonra yine Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı. 25 yaşındaki forvet, Mertens'in ortasını tek vuruşla filelere gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Yıldız futbolcu, böylelikle sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da ilk gollerini atmış oldu.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Konuk takım, son yarım saati 1 kişi eksik oynadı. İngiliz ekibinde Will Lankshear, 60. dakikada Sara'ya yaptığı faulden dolayı 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Lankshear, ilk sarı kartını 53. dakikada Kaan yaptığı faulün ardından görmüştü.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

İNGİLİZLER FARKI 1'E İNDİRDİ

Tottenham, 69. dakikada farkı 1'e indirdi. Oyuna sonradan girenSolanke, Porro'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluştu ve akrobatik bir vuruşla Muslera'yı mağlup etti. Bu golle birlikte skor 3-2'ye geldi.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

ICARDI OFSAYTA YAKALANDI, SONRA SAKATLANDI

Galatasaray, 76. dakikada Mauro Icardi ile golü buldu. Ziyech'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli futbolcu, topu ağlara gönderdi. Icardi için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı. Öte yandan Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshayi'ye bıraktı.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 10 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takımın ligde ve Avrupa'da mağlubiyeti bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını ve yenilgisini yaşayan Tottenham, 9 puanda kaldı. Galatasaray, hafta sonunda ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Tottenham, hafta sonunda ligde sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. İngiliz ekibi, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında ise Roma ile evinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılmasıyla teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Kupa 2'de 16 maça çıkan Buruk, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyordu.

Galatasaray, Tottenham\'ı 3-2 yendi

Victor Osimhen, Galatasaray, Yunus Akgün, Galatasaray, Tottenham, Misafir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Alparslan Dövücü:
    Totenham yener diyen zavallılar gördünüzmü Türk takımını . Darısı diğer Türk takımlarına inşallah yenerler 113 5 Yanıtla
  • Erkan Ölmez:
    Bir Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum fenerde aynı şekilde aynı başarıyı gösterir inşallah 100 6 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Tottenham çakar diyenlere haddini bildiren takımın adıdır Galatasaray?????? Biz ona boşuna Türkiye’nin en büyüğü demiyoruz, mahalle takımlarına yenildi diyenlere de büyük bir takımı yenerek gösterdik helal olsun çocuklar???? 86 8 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    çok büyüksün cimbom darısı diğer türk takımların başına 64 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tebrik ederim galatasarayı çok daha farklı bitebilirdi bukadar gol kaçırmak şansızlık değil beceriksizlik 31 30 Yanıtla
  • Ali Arat:
    vadinin aslanlari helal olsun. 8-9 olacak macti bu. dize getirdiniz. liderlihiniz hayirli olsun. bir galibiyet daha alirsak ilk 8 deyiz. darisi kanatlilarin basina 53 5 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Adamı madam yapar cimbom 53 5 Yanıtla
  • Alpi:
    Avrupa FATİHİ MUHTEŞEM MAÇ MUHTEŞEM OYUN MUHTEŞEM GALİBİYET BÜYÜKSÜN GALATASARAY 49 5 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    iste Galatasaray ailesi fero bu sana kapak olsun 42 7 Yanıtla
  • ci ay:
    Cimbom um yendi yine inşallah diğer Türk takımlarımız da yener ! 43 2 Yanıtla
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