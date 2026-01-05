Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü - Son Dakika
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
05.01.2026 20:31
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya her iki takım tribünlerinde de oluşan büyük boşluklar damga vurdu.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

MAÇA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya her iki takımın tribünlerinde de oluşan büyük boşluklar damga vurdu. Maça ilgi göstermeyen Galatasaray ve Trabzonspor tribünlerinin büyük bir bölümü boş kaldı. Dev karşılaşma için yaklaşık olarak 8-9 bin bilet satıldığı öğrenildi.

MAÇIN ERTELENMESİNİ İSTEMİŞLERDİ

Galatasaray ve Trabzonspor, geride bıraktığımız hafta TFF'ye başvuru yaparak Süper Kupa'nın ertelenmesini istemişti. İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterilmişti.

