Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste

05.01.2026 19:33
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Galatasaray, 2-0 önde.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

CANLI ANLATIM:

DEVRE: Galatasaray 2-0 Trabzonspor

45' Sağ kanatta topu alan Yunus topu yaydaki Icardi'ye çıkardı. Icardi soldan bindiren Eren Elmalı'nın koşu yoluna pasını attı ve Eren tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.

45' GOOOLLL! Galatasaray, Eren Elmalı ile farkı ikiye çıkardı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Trabzonspor'da Olaigbe, Sallai ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

42' Trabzonspor, geriye düştükten sonra baskısını artırmaya başladı.

40' Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 6 maçlık gol hasretine son verdi. Galatasaray'ın 2026'daki ilk golü de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

39' Leroy Sane, ceza sahası içine koşu yapan Roland Sallai'ye pasını verdi. Sallai sağ taraftan arka direğe ortasını yaptı. Bomboş durumda olan Barış Alper topa gelişine çok sert vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

38' GOOOLLL! Galatasaray, Barış Alper'in şık vuruşuyla öne geçti.

36' Trabzonspor son dakikalarda yarı sahasında çok adamla kalabalık durarak boş alan vermemeye çalışıyor.

34' Ozan Tufan, Leroy Sane'yi adım adım takip ediyor ve Alman yıldızın topla buluşmasına izin vermemeye çalışıyor.

31' Leroy Sane sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi, şutunda top taca gitti.

30' Roland Sallai sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı, Trabzonspor savunması bu topu uzaklaştırdı.

29' Oleksandr Zubkov rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruşu kullandı, Galatasaray savunması penaltı noktası civarında tehlikeyi uzaklaştırdı.

28' Gabriel Sara, Ernest Muçi'ye müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

27' Leroy Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

24' Roland Sallai'nin ceza sahası dışından yerden çektiği şutta Andre Onana gole izin vermedi.

23' Yunus Akgün savunma arkasına pasını attı ama Arseniy Batahov tehlikeyi uzaklaştırdı.

21' Bu dakikalarda rakip yarı sahada paslaşan Galatasaray, boş alan bulmaya çalışıyor.

19' Barış Alper Yılmaz savunma arkasına atılan topla buluştu ama istediği gibi şutunu çekemedi. Top dışarı gitti.

17' DİREK! Oleksandr Zubkov'un ceza sahası içindne şutunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

14' Galatasaray takım halinde Trabzonspor yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

12' BU KEZ DE UĞURCAN! Kazeem Olaigbe'nin muhteşem şutunda Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla gole izin vermedi.

10' SON ANDA ONANA! Sane'nin sağ kanattan son çizgiye inip açtığı ortada Sara'nın zayıf kafa vuruşu Onana'da kaldı.

8' Karar verildi! Ağlara giden top geçersiz sayıldı.

7' Hakem Cihan Aydın VAR merkezi ile iletişim halinde, iki takım oyuncuları da bekliyor.

5' GOL GEÇERSİZ! Trabzonspor, savunma arkasına sarkan Felipe Augusto ile golü buldu ancak pozisyonda ofsayt bayrağı havada.

4' Sağ kanattan Barış Alper'in savunma arkasına ortasında müsait pozisyondaki Sara ve Yunus anlaşamadı ve top auta gitti.

3' Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz topu kontrol etmeden önce Serdar araya girdi. Karar korner.

2' Galatasaray üst üste hücum ederek Trabzonspor kalesini zorluyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da final yolunda başarılar dileriz.

