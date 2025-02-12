Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı - Son Dakika
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Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcuya toplamda 27 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. Bu rakam, kulüp tarihinin ara transferdeki en yüksek harcaması olarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, İki transfer döneminde toplam 12 futbolcuya 61.5 milyon euro ödeme taahhüdü verdi. Bu da Cimbom adına bir sezon içinde transfere harcanan en yüksek miktar oldu.

12.02.2025 16:20
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Galatasaray, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği 7 transferle dikkat çekti. Süper Lig'de 5. yıldızı takmayı ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde kesenin ağzını açarak rekor kırdı.

12 OYUNCUYA 61.5 MİLYON EURO

Yaz ve kış transfer döneminde toplam 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, bonservis ve kiralama bedelleri için tam 61.5 milyon euro ödeme taahhüdünde bulundu. Bu rakam, kulüp tarihinin bir sezon içinde transfere harcadığı en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 18 milyon euro ödenen Gabriel Sara, transfer döneminin en pahalı ismi oldu.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

OYUNCU SATIŞINDAN 40 MİLYON EURO GELİR

Sarı-kırmızılı kulüp, Keren Aktürkoğlu, Tete, Emin Bayram, Michy Batshuayi gibi isimleri satarak ve Zaniolo ile Zaha'yı 2 dönemde de farklı takımlara belirli miktarlara kiralayarak 40 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Böylece, sezon yaklaşık eksi 21.5 milyon euro bakiye ile kapandı.

ARA TRANSFERDE TARİHİ REKOR

Galatasaray, devre arasında gerçekleştirdiği transferlerle de bir rekora imza attı. Ara transfer döneminde 7 oyuncu için toplam 27 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. Bu rakam, kulüp tarihinin ara transferdeki en yüksek harcaması olarak kaydedildi.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

EN YÜKSEK BEDEL CUESTA'YA

Daha önceki transfer harcama rekoru, 46 milyon Euro ile 2022-23 sezonunda kırılmıştı. Bu sezon ise Carlos Cuesta için Belçika'nın Genk kulübüne 8 milyon Euro ödendi ve ara transferin en pahalı ismi oldu.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    Aslanım Benim 25. Şampiyonluk Geliyor KAP'ak Olsun ferhata 53 8 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    ömer özdaş fbye gelir nerden geliyor? 35 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    karaborsa bilet yasadışı iddaa dan geliyor 8 19 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bir zamanlar Lucescu vardı. Devre arasında transfer yaptırmamıştı. Takımımın dengesini bozar, gerek yok demişti. Eric Gerets vardı maddi krizdeydik. Futbolcuların maaşları bile ödenmiyordu. Mevcut kadro fenerbahçenin çok gerisindeydi. Fener Anelkayı aldı havalara girmişti. Gerets de mutavazi bi teknik direktördü. Her şeye rağmen inandı kenetlendi, o sene feneri geçip şampiyon oldu. Hem de fenere iki maçta yenilmemize rağmen. 18 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s büyük battı florya parası da borcun yarısına gidiyo kimse kurtaramaz artık 0 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dönerbahce ve 5saraya koyyum geliyo :))) sonra dedim ki iyi ki Beşiktaşlıyım :)) 3 14 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Gs tarafrtariyim su kulupleri kapatsaklar yeminle ekonomi duzelecek bu nasil duzen sistem ayin sonunu zor getiriyoruz.!!! 14 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Sonra paramız bitti tayyip bizi kurtaraaaah 2 10 Yanıtla
  • Oktay Duru:
    işiniz gücünüz Galatasaray olmuş doğaldır Türkiye nin tek UEFA Super kupali 4.5 yıldızlı takimi 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kayyum yükleniyor 1 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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