Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti - Son Dakika
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Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

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Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasına tepki gösteren Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i bir mektup göndererek kendisi gibi Sloven olan Vincic'in yöneteceği karşılaşmaya davet etti. Sarı-kırmızılılar, Cefer'in dev maçta yaşanacaklara yakında şahitlik etmesini istiyor. 45 yaşındaki hakemi istemeyen Cimbom'un federasyona yaptığı itiraz reddedilmişti.

20.02.2025 16:59
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının yankıları sürüyor. Karara büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu gelişme üzerine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

GALATASARAY, CEFERIN'İ DERBİYE DAVET ETTİ

Kulislerde konuşulanlara göre; Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kendisi gibi Sloven olan Slavko Vincic'in yöneteceği derbiye davet etti. Sarı-kırmızılılar, bu talebini yazdığı mektup ile Ceferin'e illetti. Söz konusu mektupta UEFA Başkanı'ndan derbiye gelerek yaşanacaklara şahitlik etmesi istendiği iddia edildi.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Galatasaray'dan, UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup

TFF TALEBİNİ REDETTİ

Öte yandan Galatasaray, dün yaşanan gelişmeler üzerine Slavko Vincic'i istemediğini Türkiye Futbol Federasyonuna iletmiş ve federasyon da sarı-kırmızılıların bu talebini reddetmişti. TFF, Derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildiren ve nihai kararın, TFF ile MHK tarafından resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı vermişti. Bugün ise derbiyi Vincic'in yöneteceği resmi olarak açıklandı.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin\'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ugur Sonmez:
    burdan da Galatasaray yönetimi ve futbolcularına sesleniyorum bu şikecilerin seviyesine düşmeyin ayak oyunları bunlar Ramsparkın çimlerine bu şikecileri gömün üstüne de kuklaları tff yönetimini gömün biliyoruz yine ötecekler ama siz gereğini yapın 129 19 Yanıtla
    Kasım Yeşiltaş:
    Tamam 0 0
  • Göztepeli:
    acun mariboru aldı, teknik direktörünü uefa başkanı belirledi. hakem maribor doğumlu ve uefa başkanıyla aynı ülke. bu hakemin olması şüphe şaibe yaratır tartışmaya sebep oluruz diyerek ilk eleyecekleri isimken, umursamazca maça atandı ahahhaa. maçı dominike de alır bunlar, spikeri de acun yaparlar mavi takım kırmızı takım çekişmeli anlatır ama mavi takıma kazandırırlar :D 72 15 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Türk hakemler olmayınca himmetsaray zortluyor. Örgüt kırıntısı hoca ile bu kadar. 23 26 Yanıtla
  • Göztepeli:
    tff fb için şehir şehir hak yedikçe, "kuralları hukuksuzca" çiğnetmeye devam ettikçe, sarı öküzü verdikçe sıra hepinize gelir. 4 büyükten bjk gs ts ve anadolu kulüpleri ayakta uyutuluyor, devam edin siz bunların her şımarıklığını onaylatmaya. 35 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Dolaplar Dönüyor Yine Ama Galatasaray'a Sökmez Yutmaz 27 17 Yanıtla
  • Sergen:
    Bu hakem uefa başkanı gibi sloven olduğu için torpillidir elit hakem değildir. dünkü psv juve maçını da berbat yönetti. uzatmalarda gözünün önünde adamın aşilini koparıyorlardı kırmızı kartı geçtim sarı bile vermedi. adı şaibelere ve skandalarla anılan, talimatlı hakemdir. Marciniak kalitesinde yabancı hakemler getirilmelidir. 32 9 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Evet, yetis ya Halil, yetis ya Arda, Yetis ya Kadir ?? 0 0
  • Necati Sarıdağ:
    Bu telaşı anlamak mümkün Değil. Türk hakemlerle işleriniz tıkır tıkır isliyordu. Yapragini yiyen sapa gelince melemesin 20 21 Yanıtla
  • Umt:
    Hakemsaray niye bu kadar telaşlısın oyuncularınıza güveniyosanız susmanız lazım 3.5 atmaya başladınız yine klasik olarak 18 20 Yanıtla
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