Galatasaray UEFA\'ya başvurdu: Baskı altına almaya çalışıyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, stadyum kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"UEFA'YA BAŞVURDUK"

Özbek, stadyum kapasitesinin artmasıyla ilgili konu hakkında, "Stadyumun kapasitesinin artırılması... Kale arkası koltuklarının kaldırılması için UEFA, beş ülkeye müsaade etti. Türkiye aralarında yok. Biz UEFA'yı bu konuda baskı altına almaya çalışıyoruz, Türkiye'yi bu kapsama alması için gayret sarf ediyoruz. Bunu başarırsak kapasite artırmak mümkün olacak" sözlerini sarf etti.

"KAPASİTE 8 BİN ARTACAK"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe de geçtiğimiz günlerde, "Hepimizin bildiği bir şey var, stadyumun bir statik projesi var. UEFA'nın normları var. Herkes oturduğu zaman stadyumu görebilme, eğim, tuvalet sayısı, çıkış sayısı, acil çıkışı sayısı falan onların hepsine tek bir kalemde hesaplanarak ulaşılması gereken bir şey var. UEFA, belirli ülkelerde ayakta seyirci almaya izin veriyor. Maalesef Türkiye hala o ülkelerden değil. Türkiye, o ülkeler sınıfında değil. Bizim, diğer rakiplerimizle ilgili bu konuda çalışmamız var. Bu konuda yasal izinler alınınca, biz hızlı bir şekilde iki kale arkasına da seyirci almak istiyoruz. Hem de stadyumun kapasitesini 8 bine yakın artırma imkanımız olacak" açıklamasında bulunmuştu.