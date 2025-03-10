UEFA'nın 2024 yılı için çıkardığı finansal raporlarda Galatasaray ile Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm dikkat çekti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki dev kulüp, forma ve resmi ürün satışında Avrupa'nın büyük kulüpleriyle yarışır duruma geldi ve birçok devi de geride bıraktı. Öte yandan iki ezeli rakip arasında yaşanan bu alandaki rekabet de göze çarptı.
İşte UEFA'nın raporuna göre forma ve resmi ürün satışından en çok gelir elden kulüpler;
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı - Son Dakika
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