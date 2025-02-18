Galatasaray ve Fenerbahçe\'den aynı dakikada paylaşım

Hilmi Ersoy:

taraftarı birbirine düşüren bu başkanlar takım halinde başarısız olunca suçu üzerine almamak için yok hakem böyle Yok söyle hakemde insan yanila bilirler taraftar aklı selim olursa hiç bir olay olmaz bu bir futbol ve spor zaten üç ihtimalden biri olacak dördüncü biri ihtimildal yoktur