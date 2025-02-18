Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım - Son Dakika
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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

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Süper Lig'de haftayı 3'er puanla kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe, derbi öncesi aynı anda paylaşım yaptı. Galatasaray paylaşımına 'Biz bir aileyiz' notunu düşerken, Fenerbahçe 'Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!' ifadesini kullandı.

18.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:19
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Süper Lig'in 24. haftası geride kaldı. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçerken, Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray zorlu maçtan galibiyetle dönerken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu. Ligde bu hafta oynanacak derbi öncesi iki takımdan da aynı anda paylaşım gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray yaptığı paylaşıma "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Fenerbahçe ise "Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!" ifadesini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe\'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Aziz Can:
    Koyu Fenerliyim ama derbiyi hak eden hakkıyla kazansın hakem konuşulmasn zevkle maç izleyelim Bir birimizi yemiyilim Başarılar iki takımıda 69 0 Yanıtla
  • Deniz Uzar:
    5 yıldız nedir kendilerini avutuyorlar 19 21 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Gs liyim ama objektif olmak lazım fener kazanır çünkü Gs 2 aydır iyi futbol oynamıyor 1 32 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Bir FB’li olarak her şeyden önce centilmenlik esasına dayalı derbiyi kim hak ediyorsa o kazansın, her iki takımın yöneticileri bu ortamı yumuşatmalı, şu gerginliklere hiç gerek yok, futboldan soğutmayın insanlar..! 28 0 Yanıtla
  • Derman null:
    Fener 3-1 yaslar 8 11 Yanıtla
  • Özden Acar:
    alt tarafı top oynayacaksınız nedir yani!! 13 6 Yanıtla
  • Adem GS:
    fener işi sulandırıyor su 5 yıldız işinde. federasyonun uyarı vermesin lazım. vermez ise gs 55 yıldız yapsin boydan boya... 8 9 Yanıtla
  • Fenerlim Fenerlimm:
    HAK EDEN KAZANSİN 10 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    fenerium çirkeflik yapmazsa en kötü beraberlik alır. ama b ad başkandan taraftarını hepsi çirkef 1 7 Yanıtla
  • Hilmi Ersoy:
    taraftarı birbirine düşüren bu başkanlar takım halinde başarısız olunca suçu üzerine almamak için yok hakem böyle Yok söyle hakemde insan yanila bilirler taraftar aklı selim olursa hiç bir olay olmaz bu bir futbol ve spor zaten üç ihtimalden biri olacak dördüncü biri ihtimildal yoktur 2 4 Yanıtla
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