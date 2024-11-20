Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın

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Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki golcü, takımda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı. Osimhen'in bonservisini almak isteyen Galatasaray yönetimi, Napoli'ye 60 milyon euro önermeyi hedefliyor. 25 milyon euroluk peşinatı sponsorlarla çözecek olan Cimbom, kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.

20.11.2024 15:32
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Bu sezona da şampiyonluk paralasıyla çıkan Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için uğraşmaya devam ediyor.

Galatasaray yönetiminden, taraftarı sevindirecek hamle geldi. Napoli, sözleşmedeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor.

SPONSORLAR DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre, 25 milyon euroluk peşinatı sponsorlarla çözecek olan sarı-kırmızılılar, kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro.

Galatasaray, Victor Osimhen\'i bitirmeye çok yakın

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Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Osimhen'i bitirmeye çok yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray isterse alir. istediğini istediği şekilde alır. malum takımları altına aldığı gibi alir 24 2 Yanıtla
  • Emin Bay:
    onu alır bunu alır diyenler adam şuan bizim oyuncumuz zaten Galatasaray da dikkat 14 3 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Ne kadar yakın 17 cm mi 4 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5earayın geleceği temlik edilir kulüp batacak bu adamın edeceği en fazla 10-12 milyon euro meneger bunları yolacak hemde fena öyle böyle değil :))) 1 10 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bence gs icin 60 milyon cok para 5 5 Yanıtla
  • Tazmanya:
    alır alır 5s alir 0 5 Yanıtla
  • Tazmanya:
    çocukluk aşkımsın seni teneke seni 5s wandasaray cocuu 0 1 Yanıtla
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