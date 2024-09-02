Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati - Son Dakika
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Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati

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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız golcü, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek. Nijeryalı yıldızın 11 milyon euro olan yıllık maaşını sarı-kırmızılı takım ödeyecek. Bu transferde satın alma opsiyonu olmayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 100 milyonluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti konumunda.

02.09.2024 19:07  Güncelleme: 19:22
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Galatasaray' Napoli'den Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, imza için bu gece İstanbul'a gelecek.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Bu akşam 00.30'da İstanbul'da olacak.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDECEK

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

GALATASARAY, İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 4. FORVETİ

Galatasaray'ın yeni golcüsü Victor Osimhen, 100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu konumunda. 180 milyon euroluk değerleriyle Erling Haaaland ve Kylian Mbappe, dünyanın en değerli santrforları arasında ilk 2 sırada yer alıyor. Inter forması giyen Lautaro Martinez 110 milyon euroluk değeriyle 3, Osimhen ise 100 milyon euro ile 4. sırada.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı. Yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray, Victor Osimhen\'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul\'a geliş saati

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Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı! İşte İstanbul'a geliş saati - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ulaş Kepe: Şişirilmiş bir futbolcu çok iyi olsa napoli kadro dışı bırakmazdı.5asaraya hayırlı olsun. 6 15 Yanıtla
  • Mehmet Can: Büyük transfer. Hayırlı olsun 14 3 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: off transfere bak be 100 milyon euroluk oyuncu tebrikler galatasaray 12 4 Yanıtla
  • Şahin Akın: valla çok büyük bir transfer 13 2 Yanıtla
  • Serkan Bozkurt: Offfki of 12 0 Yanıtla
  • Çelikk: Şampuan GS 3 6 Yanıtla
  • Bülent Koç: yıllık 11 milyon Euro.. iyi adam ama bizim için çok pahalı 6 2 Yanıtla
  • Hakan Borekci: Napoli niye bıraktı acaba 5 2 Yanıtla
  • Alpi: Kuşlar hemen başlamış ahahhaa ulan ne büyüksün Galatasaray ..25 yaşında ne anlatıyorsunuz büyük başarı … 7 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: eyvallah guzel transfer ama sol kanat sag kanat defans eksik 2 0 Yanıtla
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