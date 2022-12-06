Aslan tat vermedi! 7 gollü maçta Galatasaray kaybetti - Son Dakika
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Aslan tat vermedi! 7 gollü maçta Galatasaray kaybetti

06.12.2022 22:06

Galatasaray, Villarreal'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında 4-3'lük skorla mağlup oldu. İlk yarıyı 4-1 geride kapan Aslan, ikinci yarıda skoru 4-3'e getirdi ancak sahadan istediğini alamadı.

Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası arasında İspanyol ekibi Villarreal ile hazırlık maçı yaptı. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Villarreal, 4-3'lük skorla kazandı.

İLK YARIDA ASLAN KORKUTTU

Galatasaray, ilk yarıyı 4-1'lik mağlubiyetle kapattı. 23'te perdeyi Coquelin açtı. 27'de Mojica, 2-0'a getirdi. Chukwueze, 32. dakikada 3-0'a getiren golü kaydetti. Aslan'da Gomis, 42'de farkı 2'ye indirdi. 44'te ise Pascual, ilk yarıda skoru belirleyen golü kaydetti.

Aslan tat vermedi! 7 gollü maçta Galatasaray kaybetti

ABDÜLKERİM UMUTLANDIRDI

Galatasaray'da 58. dakikada Abdülkerim Bardakçı, skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. 90+4'te genç futbolcu Baran Demiroğlu penaltı golüyle Galatasaray'ın 3. golünü tabelaya yazdırdı. Ancak bu golle maçın bitiş düdüğü de geldi.

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