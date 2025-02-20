Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu\'na gitti

Galatasaray, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
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