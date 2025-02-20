Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

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Galatasaray, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması üzerine Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

20.02.2025 15:21
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Galatasaray, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

YABANCI HAKEM ATANDI

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

GALATASARAY İTİRAZ ETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu\'na gitti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • ferhat eser:
    yabancı hakem suçtur tff suç işlemiştir süper lig takımlarına sormadan izin almadan böyle bir karar verilemez 161 39 Yanıtla
    tolga arslan:
    Yabancı hakemden neden korkuyorsunuz ? Neden oraya buraya koşuşturup itiraz ediyorsunuz ? 5 5
    Ali Kemal Yanar:
    ne konuşuyorsun zırto, sordular tamam demişlerdi, hem niye korkuyorsunuz bu kadar, haa Türk hakemler pisliğiniz güzel örtüyordu di mi 5 5
  • Sergen:
    Bu hakem uefa başkanı gibi sloven olduğu için torpillidir elit hakem değildir. dünkü psv juve maçını da berbat yönetti. uzatmalarda adamın aşilini koparıyorlardı kırmızı kartı geçtim sarı bile vermedi. adı şaibelere ve skandalarla anılan, talimatlı hakemdir. 123 21 Yanıtla
  • Sergen:
    Bıktık bu yapılaşmadan. Her kurumda FBliler ya da FBlilerin istedikleri her şeyi kuralları çiğneyerek uygulayanlar var. Baskette bile milli takıma oyuncu göndermiyorlar, ceza verilmiyor. TÜRKİYE'ye sürekli zarar verilerek FB kayrılıyor. 98 25 Yanıtla
    Ufuk Yılmaz:
    Türkiye'ye faydan dokunsun istiyorsan yeneydin az alkmari yen elenirsen elen 6 1
  • Sefa Hisar:
    Tüm Hakemlerden ricamdir bu olayı boykot edin siyah kurdele ile çıkıp tüm maçları bir dakika geç başlatın. 62 52 Yanıtla
  • Levent Kale:
    tff değil fff olmuş. bu değilmiydi Ali yi çocukken tokatlardom diyen. Ali ne vaat etti aceba 91 13 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Valla Galatasaray ın yerine olsam hiç bir yere müracaat etmem bu iki yüzlü kuşları o çime tff ve mhk ile birlikte gömer geçerim 64 31 Yanıtla
    tolga arslan:
    Ama sizinkiler ediyor, senin gibi düşünemiyorlar çünkü Türk hakem mutlaka seyirci ve oyuncu baskısıyla geçen seneki maçta olduğu gibi saçma kartlar çıkaracak. Yabancı hakemi etki altına alamazsın , ne görürse onu çalar. GS bundan neden korkuyor ? Çünkü FB'den korkuyor. 4 1
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