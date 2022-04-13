Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 20:37
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen Mustafa Muhammed, takımla çalıştı.

Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başlayan idmanda, büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın saat 17.00'de Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak Yeni Malatyaspor Galatasaray'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 20:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement