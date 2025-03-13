Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu

Süper Lig devi Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig.

ALMAN BASINI YAZDI

Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen'e karşı görev yapmıştı. Kalesini gole kapatan Urbig maçta Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.

Alman medyası, tecrübe kazanması için Bayern Münih'in Urbig'i kiralık verebileceğini belirtti. Urbig, sakat olan Neuer'in yerine Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı görev yapmış ve kalesini gole kapatarak Neuer'in yokluğunu hissettirmemişti.