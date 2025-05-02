Galatasaray yeni Muslera'sını buldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu

Süper Lig devi Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao. Resmi bir teklifte bulunulmasa da, Galatasaray'ın Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği belirtildi.

02.05.2025 09:27
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Süper Lig devi Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Haberde, sarı kırmızılıların resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yeni Muslera'sını buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 6490203:
    Galatasaray on 15 kadar muslerası oldu size göre aminim 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    19 MAÇ DA 25 GOL YEMİŞ...BENCE ALINMAZ 4 0 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Galatasarayin yeni Muslerasi benim 4 0 Yanıtla
  • 8886612:
    hiç sanmıyırum 0 0 Yanıtla
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