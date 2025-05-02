Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu

Süper Lig devi Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Haberde, sarı kırmızılıların resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.