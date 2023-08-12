Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 20:41

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

İLK 11'LER

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sérgio, Barış, Mertens, Kerem, Cédric Bakambu

GALATASARY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.

55. RANDEVU

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de cumartesi günü 55. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 54 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 27 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.

YORUMLAR
500

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Galatasaray Takım Otobüsü Erden Timur'u Unuttu
21:00 Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu
20:41 Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor
20:33 Son Dakika: Son şampiyon sahada! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:15 İzmir'de musluklardan akan mavi su görenleri hayrete düşürdü
20:11 Musluklardan akan mavi su görenleri hayrete düşürdü! Belediyeden yanıt gecikmedi
19:48 Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi
19:44 Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
19:20 Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir
19:16 Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 21:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement