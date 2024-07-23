Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var - Son Dakika
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Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var

Galatasaray\'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını ''Gündemimizde yok'' diyerek yayınlandı. Görüştükleri 3 sağ bek olduğunu ve transferi kısa sürede açıklayacaklarını belirten İbrahim Hatipoğlu, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile ilgilendiklerini de açıkladı.

23.07.2024 18:01
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik sağ bek transferinde. Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferini rafa kaldırdıktan sonra alternatif isimlere yöneldi. Durum böyleyken İngiliz basını Cimbom'un Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgilendiğini öne sürmüştü. Galatasaray'dan bu transfer iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

TRIPPIER'E YALANLAMA GELDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını yalanlayarak, "Trippier gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kieran Trippier iddialarını yalanladı

"JELERT İLE İLGİLENİYORUZ"

Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile ilgilendiklerini açıklayan Hatipoğlu, "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdulselam Gelturan: Bundan olsa olsa köy muhtarı olur 12 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Kaç senedir şampiyonuz saçma sapan para saçmaya gerek yok . Kulüplere bu kadar baskıyada gerek yok sonuçta ülkenin futbola harcayıp elde ettiği başarısızlıklar ortada . İstersen her sene lig kazan Avrupa da başarın yoksa boşsun paralarını çöpe atıyorsundur 5 0 Yanıtla
  • İsmail: Helal olsun başkanım işte bu gs nin çöpe atacak parası yok zaten iki mevkiye takviye lazım geçen seneyi gördük üçte ikisi balondu 2 2 Yanıtla
  • Alpi: Onca para kazandık paraları dedeyemi yatırdınız anlamadım ki. Sağlam nokta atışı transfer bekliyoruz .Gs taraftarı hemen o koltuktan indirir biliyorsunuz 1 0 Yanıtla

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