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Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti - Son Dakika

Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti

23.09.2021 21:33
Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti, System.String[]

Galatasaray'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından ilk istifa geldi. Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm, görevden ayrıldığını açıkladı. Gücüm yaptığı açıklamada, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık" dedi.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi.

"HELALLEŞEREK AYRILDIK"

Galatasaray'da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. İstifa eden Ali Gücüm ise, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti - Son Dakika
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