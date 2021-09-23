Galatasaray yönetiminde ilk fire! Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Ali Gücüm istifa etti

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi.

"HELALLEŞEREK AYRILDIK"

Galatasaray'da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. İstifa eden Ali Gücüm ise, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız" açıklamasını yaptı.