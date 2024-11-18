Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor

Spor

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var

Mahkemede yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında daha çok forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

20 MİLYON EURODAN AŞAĞI KABUL ETMEYECEKLER

Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euro altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.