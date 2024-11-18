Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor

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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün transferi konusunda kulüp yönetimi kararını verdi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında forma şansı bulan Akgün, Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi haline geldi. Galatasaray yönetimi, İspanya'dan ciddi teklifler alan genç oyuncu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

18.11.2024 10:05
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Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında daha çok forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

20 MİLYON EURODAN AŞAĞI KABUL ETMEYECEKLER

Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euro altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Galatasaray, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Değmez parayı çöpe atarsınız 2 34 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    den daha karaktersiz daha büyük bir OE varmı bu dünyada... 23 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu kraktersizi takımdan kovacakları yerde birde paramı istiyolar 5saray yine şaşırtmadı 1 22 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    La bi yiri gidin 40-50 m Euro dan aşağı veren kapıyı çalmasın. 15 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süzmenin annesifallos oldu dün gece yine BEŞİKTAŞLILAR FENERBAHÇELİLER vurdu geçti 1 3 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Galatasaraylılar derneği gecesinde Ferhat Eserin KarısıveBacısunı Oynattık kolay değil koskoca dernek geçtiüsslerinden 0 0 Yanıtla
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