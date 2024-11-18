Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında daha çok forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.
Bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.
Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euro altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor - Son Dakika
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