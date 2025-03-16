Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek Yunus Akgün ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu. Sarı-kırmızılılar, bu görüşmeleri sonuca bağladı.
Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Galatasaray ve Yunus Akgün arasında yeni sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.
Yunus'un yeni maaşının ve kontrat süresine ilişkin bir detay verilmese de Galatasaray'ın milli futbolcuya ciddi bir zam yapacağı ve 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı bilgisine ulaşıldı.
Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kaldı. Yunus, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)