Galatasaray, Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaşacak

02.08.2023 20:54

Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-2 berabere tamamlayan Galatasaray, tur atlamak için galibiyet alması gerekiyor. Eksikler ve ilk 11'ler de açıklandı. Cedric Bakambu'nun da ilk maçına çıkması bekleniyor. Galatasaray, son 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçında galibiyet alamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaşcak. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

İLK MAÇ 2-2

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UZATMAYA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Eksikler;

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.

ZANIOLO KADRODA YOK

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, bu mücadelenin kadrosuna alınmadı.

İlk 11'ler;

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

BAKAMBU'NUN İLK MAÇI OLACAK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

SON 6 MAÇI KAZANAMADIK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

Sondakika, 11'ler açıklandı:

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