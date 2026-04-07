Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'a Göztepe maçı öncesi müjde
07.04.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'a Göztepe maçı öncesi müjde
Haber Videosu

Süper Lig'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Gabriel Sara, son antrenmana çıktı. Brezilyalı oyuncu, ağrılarına rağmen Göztepe karşısında sahaya çıkabilecek durumda.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanarak apar topar Türkiye'ye geri dönmüştü.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI 

İstanbul'da yapılan kontrollerde MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, geride bıraktığımız haftada oynanan Trabzonspor maçında forma giyememişti. Brezilyalı yıldız, çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maç öncesi bugün yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Deneyimli orta saha oyuncusunun ağrılarına rağmen Göztepe karşısında sahaya çıkabilecek durumda olduğu belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 26 yaşındaki Sara, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:23:56. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.