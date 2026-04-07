Galatasaray\'a Göztepe maçı öncesi müjde

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanarak apar topar Türkiye'ye geri dönmüştü.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İstanbul'da yapılan kontrollerde MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, geride bıraktığımız haftada oynanan Trabzonspor maçında forma giyememişti. Brezilyalı yıldız, çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maç öncesi bugün yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Deneyimli orta saha oyuncusunun ağrılarına rağmen Göztepe karşısında sahaya çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 26 yaşındaki Sara, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.