Galatasaray\'ın Göztepe maçı 11\'inde büyük sürprizler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.
