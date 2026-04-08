Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler

08.04.2026 18:58
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Göztepe maçında yedek kulübesinde başlıyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hakan1122 hakan1122:
    inşallah göztepe iyi bir futbol ile hak ettiği bir galibiyet alır gsnin gerçekten sadece türk hakemleri sayesinde başarılı olduğunu herkes görür hak ve adalet için illegalliğin son bulması için türk futbolunun geleceği için vurduğun gol olsun başarılar göztepe... 47 53 Yanıtla
    Furkan.2016 Furkan.2016:
    Türk hakemleri sadece Fbye çalışıyor. 13 14
    Mkokili2252. Mkokili2252.:
    Aç köpeklerin salatası akmaya başlarmış haddini aşınca aç tavuktan kendini mısır ambarında sanırmış 4 6
  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    İlkay bitmiş. gs bu maçta puan kaybeder. toriera oynamaliydi 17 5 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    Okan neyin peşindesin Allah aşkına ya 9 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
