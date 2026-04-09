Galatasaray\'ın içinde hain var! Okan Buruk, \'\'Maç kadroları sızdırılıyor\'\' deyip isim verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in erteleme haftasında 2-1 kazanılan Göztepe maçının ardından, konuştu. Kulübün içinde hain olduğunu açıklayan Okan Buruk, "İçimizde Galatasaray'a zarar vererek takımın gizli kalması gereken bilgilerini dışarı çıkaran hainler var ve bu kişileri mutlaka bulup gereken çözümü üreteceğiz" dedi.

''İÇİMİZDE HAİNLER VAR''

Basına sızdırılan maç kadroları konusundaki rahatsızlığını dile getiren Buruk, "Son olarak değinmek istediğim oldukça önemli bir konu var. Medya mensupları olarak Galatasaray'ı yakından takip ediyorsunuz ancak içeriden birilerinin sürekli olarak maç kadrolarını dışarı sızdırmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu süreçte zaman zaman Metehan gibi uzun süredir takımda olmayan oyuncuların üzerine bile suç atılmaya çalışılıyor. Özellikle Kaya Temel isimli gazetecinin sürekli içeriden bilgi alması ve ilk 11'imizin dışarı aktarılması kabul edilemez bir durum. Haberciliğe saygı duyuyorum ancak bu yapılan, Galatasaray takımına karşı açık bir hainliktir. Rakiplerimiz sızdırılan bu kadrolara göre hazırlık yapıyor ve haksız avantaj elde ediyorlar. Bugünkü gibi tahmin edilmesi imkânsız olan bir kadro bile maç öncesinde dışarı sızdırıldı.'' dedi.

''BİZİ KİMİN İÇERİDEN SATTIĞINI TESPİT EDECEĞİZ''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Tahmin edilen kadroları anlayışla karşılıyorum ancak Avrupa maçları da dâhil olmak üzere her hafta net ilk 11'imizin servis edilmesi içerideki büyük bir soruna işaret ediyor. Ekibimizle ve oyuncularımızla bu konuyu detaylıca görüşeceğiz. Bizi içeriden kimin sattığını, takımın sırlarını kimin dışarı aktardığını tespit edip gerekli önlemleri alacağız. Rakiplerimizin bilgilenmesini engellemek adına gerekirse son antrenmanlarda as kadroyu denemeyeceğiz. İçimizde Galatasaray'a zarar vererek takımın gizli kalması gereken bilgilerini dışarı çıkaran hainler var ve bu kişileri mutlaka bulup gereken çözümü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.