Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 25. şampiyonluğun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kutlamalar esnasında konuşan Abdülkerim Bardakcı, "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü.'' dedi.
Taraftarlarına teşekkürlerini sunan Eren Elmalı, "Buralara gelmek için çok emek verdik. Bana destek veren takıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yanımızda oldukları, güç oldukları için taraftarlarımıza teşekkürler." dedi.
Takımın yıldız savunmacı Davinson Sanchez, yaptığı açıklamada "Mutluyuz. Çok çalıştık. Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik. Herkes çok çalıştı ve mücadele etti. Galip gelmek çok güzel ve galip gelmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gabonlu oyuncu Lemina ise, "Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Uzun bir yoldan sonra bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için çok gururluyum." sözlerini sarf etti.
Şampiyonluğun ardından mutluluğunu dile getiren Brezilyalı yıldız Sara, "Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz." şeklinde konuştu.
Barış Alper Yılmaz'da duygularını dile getirerek "Çok yoğundu bu sezon. Kolay olmadı. Hep galibiyet alıyoruz ama fiziksel ve mental olarak dışarıda başka şeyler yaşayabiliyoruz. Benim de 3. şampiyonluğum oldu, daha dün kapıdan girmiştim... Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Mutluyum.'' sözlerini sarf etti.
Takımın genç oyuncularından Metehan Baltacı ise "Sonuna kadar hak ettik. Gerçek 5. yıldızı taktık, çok mutluyuz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de altyapısında yetiştiğim kulüpte ikinci kupamı kazanıyorum. Artık hedef 26, yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu - Son Dakika
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