Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Milli Takım'a girememesinin yankıları halen sürüyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi paylaşımları geldi.
Arjantin kaptanı Messi'nin, Mauro Icardi'nin takıma aldırmadığı iddiaları dünya basınında gündemden düşmüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Tangocular'ın Suudi Arabistan yenilgisi, Galatasaraylı taraftarlara adeta malzeme oldu.
Galatasaray'da 6 maçta 4 gol 3 asistle oynayan Icardi'nin Milli Takım'a girememesi Arjantinli taraftarları da şaşırttı. Suudi Arabistan karşılaşmasında Lautaro'nun etkisizliği, Arjantin'in elini kolunu bağladı. Arjantin'in yaşadığı dramatik sonucun ardından Icardi paylaşımları geldi.
İşte sosyal medyadaki bazı Icardi paylaşımları:
Son Dakika › Spor › Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor - Son Dakika