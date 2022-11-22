Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor - Son Dakika
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Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor

22.11.2022 16:52

Galatasaraylı taraftarlar, Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi engeli yüzünden giremediği konuşulan Mauro Icardi'ye sahip çıktı. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybettiği maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar Lionel Messi'yi tiye alan paylaşımlar yaptı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Milli Takım'a girememesinin yankıları halen sürüyor. Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi paylaşımları geldi.

MESSI ENGELİ

Arjantin kaptanı Messi'nin, Mauro Icardi'nin takıma aldırmadığı iddiaları dünya basınında gündemden düşmüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Tangocular'ın Suudi Arabistan yenilgisi, Galatasaraylı taraftarlara adeta malzeme oldu.

ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

Galatasaray'da 6 maçta 4 gol 3 asistle oynayan Icardi'nin Milli Takım'a girememesi Arjantinli taraftarları da şaşırttı. Suudi Arabistan karşılaşmasında Lautaro'nun etkisizliği, Arjantin'in elini kolunu bağladı. Arjantin'in yaşadığı dramatik sonucun ardından Icardi paylaşımları geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı Icardi paylaşımları:

Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almayacaktın Icardi'nin ahını! Galatasaraylılar Messi ile dalga geçiyor - Son Dakika
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