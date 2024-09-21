Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi. Bir taraftarın Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

21.09.2024 17:22  Güncelleme: 17:31
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Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy'e giriş yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket ettiler. Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

KADIKÖY'E KUR'AN-I KERİM İLE GELDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gitmesi dikkat çekti. Fanatik taraftarın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy\'e Kur\'an-ı Kerim ile geldi

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Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Eroğlu:
    Din ve devlet işlerini karıştırmayın arkadaş ya.. 28 13 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Herkesi devreye sokuyorlar 20 7 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Duygu din sömürüsü diz boyu fetö amcanızdan medet dileyin 17 9 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Rezillik diz boyu nereden bakarsan bak 12 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Karaborsa ve yasak bahis sitesinden gelen paraların günahlarından kurtulmak için yapıyor olabilirler 9 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Bu kadar, büyütmeyin, dert edip korkmayın, sonuç olarak biz FENERBAHÇELİLER için sadece normal bir maç. :) 5 5 Yanıtla
  • Eliah Jeret:
    Kur'an'ı alet etmeyin yaaa 7 1 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Kur'an'ı alet etmeyin ama, olmadı bu 3 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Alt tarafı bir maç bu maçı biri kazanır bir sonraki maçı diğeri kazanır.. Kuran kerim getirmek nedir Allah aşkına.. 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Evet işiniz Allah a kaldı :)) 0 0 Yanıtla
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