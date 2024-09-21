Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy'e giriş yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket ettiler. Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile gitmesi dikkat çekti. Fanatik taraftarın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e Kur'an-ı Kerim ile geldi - Son Dakika
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