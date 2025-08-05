Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Kerem'in formasını yaktı. Tepkiler, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaline odaklandı. Kerem'in adı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, bazı taraftarlar da oyuncuya destek mesajları paylaştı.
Transferin resmiyet kazanıp kazanmayacağı henüz netlik kazanmazken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı - Son Dakika
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