Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı.
Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı - Son Dakika
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