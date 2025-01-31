Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

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Galatasaraylı yöneticiler 2-1 yenildikleri Ajax maçının ardından Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde ismi geçen Ajax stoperi Ahmetcan Kaplan ile görüştü. Galatasaray'ın bu hamlesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

31.01.2025 10:28  Güncelleme: 11:06
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Avrupa'daki temsilcilerimizden Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı. Sarı-kırmızılılar ligi 14. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

MAÇ SONU SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Galatasaray'da kulüp yöneticileri, maçın ardından geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

OLAY OLDU

Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli yer aldı. 22 yaşındaki stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor. Galatasaray'ın yaptığı bu görüşme, dün gece sosyal medyanın da gündemi oldu.

Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, AFC Ajax, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ha434343:
    Galata saray kendine yakışanı yapmış tebrik ediyorum alkışlıyorum ve utanıyorum 17 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ayhan bedavadan para yiyen şahıs hiç sevemedim 24 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu Ayhan efendi neci ? 22 3 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Ayhan ailece çoluk çocuk klube çökmüş çocukları topun t sini bilmez paralar geliyor sürekli akıyor gs sagolsun 22 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Boş beleşçi Ayhan 14 0 Yanıtla
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