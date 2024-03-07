Galatasaraylılar duymasın! Arda\'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi

Spor

Uzun yıllar boyunca Galatasaray'da forma giyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kendisini İspanyol devi Atletico Madrid efsanesi olarak gördüğünü söyledi.

"ATLETICO MADRID EFSANESİYİM"

Turan, "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum." dedi.

"İÇTEN MÜCADELE EDEN İYİ BİR TAKIMDIK"

UEFA TV'ye yaptığı açıklamada, Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldukları 2011-2012 sezonunu değerlendiren Turan, "Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyorduk. Öyle de oldu. İçten mücadele eden, iyi bir takımdık. Gol attığımız zaman maçları kaybetmek çok zordu. Kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk. Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum büyüdüm, orada yetiştim ama Galatasaray'dan önce kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum" dedi.