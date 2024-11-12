Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe\'den Napoli\'ye Osimhen telefonu

Spor

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco'nun Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı. Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.

"75 MİLYON EURO"

Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi. Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon eurosunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan da Al Hilal'in Osimhen için gözünü kararttığı biliniyor.