Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu

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Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için Napoli'ye telefon açtı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile görüşen Branco, transfer şartlarının karşılanması halinde masaya oturabileceklerini belirtti.

12.11.2024 11:06  Güncelleme: 11:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco'nun Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı. Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti.

"75 MİLYON EURO"

Sabah'ta yer alan habere göre; İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi. Manna'nın, Branco'ya "Rakam 75 milyon euro, bunu daha önce açıklamıştım. Bunun da 25 milyon eurosunu peşin veren kulüple masaya otururuz" yanıtını verdiği kaydedildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan Premier Lig'den Chelsea başta olmak üzere Arsenal ve Newcastle United, İtalyan ekibi Napoli ile temas halinde. Suudi Arabistan'dan da Al Hilal'in Osimhen için gözünü kararttığı biliniyor.

Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe\'den Napoli\'ye Osimhen telefonu

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Son Dakika Spor Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • güngör SAĞ:
    ya bize çalım atcaz diye her haltı yiyonuz siz filoryadan değil ama biz samandıradan batşuaiyi aldık gerekirse bir daha alırız eğer bir oyuncu galatasarayı benimsemişse o galatasarayda kalır size osimhenin başı yeter 135 22 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Fenerin tek amacı maliyeti yükseltmek. alacağından değil. bozuk karakterinin gereğini yapıyor 116 12 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    İşte böylesiniz şampiyon olmak yada Avrupa’da dereceye girmek gibi bir düşünceniz yok işiniz gücünüz şanlı Galatasaray. Ve böyle devam ettiğiniz sürece daha da çok kaybedersiniz 78 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Fenerin işi gücü gassaray I kıskanmak olur . Kuduruyorlar 71 7 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Yapi bitti simdi osimeni aliyoruz vaadi basladi) lan adamlar sezon sonuna kadar kiralamis. Bu acunla Ali koc kedinin fareyle oynadigi gibi fener taraftariyla oynuyor. Ve işin enteresan yanı söyledikleri herseye inanıyorlar )) 64 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Alırlar babayı:)) 56 9 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    fenerbahce ancak tahtakalede bir tane naylon kupa alır 52 8 Yanıtla
  • McA !:
    10 Yıldır şampiyon olamamış başarı adına 1 tane Avrupa kupası olmayan Bi takım da kendini harcarmı bu adam, Biraz akıl? 54 0 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    işte karaktersiz şikeci takım 45 1 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bari sezon biteydi 26 5 Yanıtla
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