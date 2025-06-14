Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha

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Galatasaraylılar duymasın! Osimhen\'e bir talip daha
14.06.2025 08:40
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Galatasaraylılar duymasın! Osimhen\'e bir talip daha
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Galatasaray'ın bonservisi ile kadrosuna katmayı planladığı Victor Osimhen için transfer piyasası hareketleniyor. Manchester United'ın ardından Juventus'un da Nijeryalı golcü ile ilgilendiği öğrenildi. Victor Osimhen için transfer yarışının yaz aylarında daha da kızışması bekleniyor.

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BİR TALİP DAHA

Di Marzio'nun haberine göre, Juventus yönetimi Dusan Vlahovic'in olası ayrılığı halinde kadroya iki hücum oyuncusu katmayı planlıyor. Listedeki en dikkat çeken isimlerden biri ise Victor Osimhen. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nijeryalı yıldız için Torino ekibi, bütçesi 50 milyon euro ile sınırlı olsa da hamle yapmaya kararlı.

DÜNYA DEVLERİ DEVREDE

Öte yandan Galatasaray da Victor Osimhen'i kadrosuna bonservisiyle katmak istiyor. Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol ve 8 asist üreten yıldız futbolcu, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray, oyuncuyu kadroda tutmak istese de Avrupa devlerinin ilgisi işleri zorlaştırıyor.

Foot Mercato'nun duyurduğu habere göre, Osimhen ile daha önce de ilgilenen Manchester United, Nijeryalı golcü için yeniden temas kurdu. Görüşmelerde Osimhen'in maaş talebinin 12 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

DEV YARIŞ BAŞLIYOR

Victor Osimhen için Galatasaray, Manchester United ve şimdi de Juventus'un devreye girmesiyle birlikte transfer piyasasında ciddi bir yarış başladı. Nijeryalı golcünün geleceği, yaz aylarının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

Manchester United, Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar duymasın! Osimhen'e bir talip daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Avci:
    çim bom basar parayı alır..varsa tabi 1 5 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Rezil futbolcu kendini rezil etmiş gidiyor kalıyor gs ye de böyle futbolcular lazim 0 5 Yanıtla
  • Prens:
    ciğeri 5 para etmez olduğunu söylenenler ortada kaldığı için büyük takım GS haberlerinde geziyorlar. boynu büyükler napsın büyük sevdiklerinden GS'ı dillerinden düşüremiyor ağızlarından çıkaramıyor hahahaha ;) 3 0 Yanıtla
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