Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom'a Icardi'den kötü haber - Son Dakika
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Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom'a Icardi'den kötü haber

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Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan çıkan Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber geldi. 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız golcünün sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir.

08.09.2024 13:48
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Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcü, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

SAHALARA DÖNMESİ 2 AYI BULABİLİR

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız santrforun sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir. Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak iyi bir başlangıç yapmıştı.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEM BEKLEMEDE

Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi. Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom\'a Icardi\'den kötü haber

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Son Dakika Spor Galatasaraylılar kahrolacak! Cimbom'a Icardi'den kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İbrahim Akbulut: Kuşlar sevinir şimdi :) 41 41 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ferhat. Vaktiyle Sizin birinci forvetiniz olan Batsuhayi şu an bizim üçüncü forvetiniz konumunda. İki takım arasındaki siklet farkını burdan anla. 34 25 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: o adam daha gelmez 23 20 Yanıtla
  • ferhat eser: 3 cü forvete düştü adam kolay değil kalsada pek fayda sağlamaz bu şekilde psikolojik olarak etkilenir kiralansın veya satılsın 25 13 Yanıtla
  • Celal Özdemir: osimhen boşuna alınmadı her şey proje 14 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Olsun.Dursun Başkan Osimhen den sonra yeni bir Çilek daha alır Şampiyon Cimboma. 9 10 Yanıtla
  • Çelikk: Aman Allah'ım Derbi Maçlarında Yok Olamaz Üzgünüm 10 5 Yanıtla
  • Volkan Tuncer: Batsuai ve Ossimen ile de oynanabilir çift forvet hatta daha iyi olur. 3 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: bu haber mi şimdi adamlar bunu bildikleri için zaten Osimen çekmedi mi 3 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Gayet güzel bir haber.. Boşuna mı kiraladınız osimeni oynasın da görelim 100 milyon euroluk golcüyü birilerinin gelişi birilerinin gidişinin habercisi olmuştur her zaman güle güle icardi. 2 1 Yanıtla
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