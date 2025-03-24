Galatasaraylılar müjde! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylılar müjde! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaraylılar müjde! Icardi\'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı biliniyordu. Ancak taraftarlar için sevindirici bir haber geldi. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Icardi'nin Haziran ortasında saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi. Ayrıca Icardi'nin, Galatasaray'ın Haziran sonunda yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

24.03.2025 12:52
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Bu sezon da Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

HAZİRAN'IN ORTALARINDA DÖNECEK

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.

Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılar müjde! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • aragorn:
    UZAYDAN DAHA BOŞ BİR ADAM 4 50 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hoşgeldin maoura icardi 37 3 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Oynamasa bile kuşları korkutuyor 32 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Mauro gelir Osi gider. Doyamadık ikisini izlemeye 20 1 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Ligimizin en pahalı seyircisi. 9 3 Yanıtla
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