Galatasaraylılara müjde! Dursun Özbek'in yıldızlarla dolu transfer listesi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaraylılara müjde! Dursun Özbek'in yıldızlarla dolu transfer listesi belli oldu

13.06.2022 09:18
Galatasaraylılara müjde! Dursun Özbek'in yıldızlarla dolu transfer listesi belli oldu

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, çalışacağı teknik direktörü belirledikten sonra transfer harekatına başlayacak. Nokta transferler yapmak isteyen Özbek'in listesinin ilk sırasında Axel Witsel yer alıyor.

Salı günü mazbata töreninin ardından göreve başlayacak olan Dursun Özbek, ilk iş olarak çalışacağı teknik direktörü belirleyecek. Ardından sarı kırmızılı yönetim, hiç vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.

İLK HEDEF AXEL WİTSEL

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel bulunuyor. Yıldız oyuncu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

ORTA SAHAYA 3 ALTERNATİF

Önceliği Witsel'e veren Galatasaray yönetimi, bu transferin gerçekleşmemesi halinde eski oyuncusu Jean Michael Seri'ye yönelecek. Galatasaray yönetiminin radarındaki diğer alternatifler ise Xeka ve Xhaka.

UMUT BOZOK GÜNDEMDE

Galatasaray, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'u kadrosunda görmek istiyor. Alternatif olarak düşünülen isim ise bu sezon Galatasaray formasını kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu.

ÇİLEK TRANSFERİ

Dursun Özbek'in ekibinde yer alan iki yöneticinin Isco ile görüştüğü öne sürüldü. 2013 yılında 30 milyon euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan ve Madrid'te başarıdan başarıya koşan yıldız oyuncunun 3.5 milyon euro net maaş beklentisi olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Spor Galatasaraylılara müjde! Dursun Özbek'in yıldızlarla dolu transfer listesi belli oldu - Son Dakika


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