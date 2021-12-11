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Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir - Son Dakika

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

11.12.2021 16:46

Galatasaray'da Marcao paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, Lazio maçının ısınma bölümünde ağrı hisseden Brezilyalı savunmacının, Sivasspor maçında oynamama ihtimali olduğu belirtti.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Lazio'yla oynadığı karşılaşmanın öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen maç boyunca sahada kalan Marcao, Sivasspor mücadelesinde sahada olmayabilir.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek." ifadelerine yer verildi.

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

Galatasaray, Süper Lig, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir - Son Dakika
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