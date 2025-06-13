Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United'ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Foot Mercato'nun haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli'nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

45 MİLYONU REDDETTİ

Osimhen'in Al Hilal'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar'ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli'ye Joshua Zirkzee'nin teklif edileceği ifade edildi.

Osimhen'in, daha önce Manchester United'dan 12 milyon euro istediği ve şu anda görüşmelerdeki rakamın da aynı olduğu yazıldı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde İtalya dışındaki kulüpler için 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.