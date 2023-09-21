Galibiyet gelse kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para - Son Dakika

Galibiyet gelse kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para

Son Güncelleme: 21.09.2023 11:20

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 26.8 milyon lirayı kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda 80.6 milyon lira kazanacaktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2 farklı geriye düştüğü Kopenhag maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Devler Ligi'ne 1 puanla başlayan sarı-kırmızılılar, 930 bin euro yani yaklaşık 26.8 milyon lira kazandı.

GALATASARAY PEŞ PEŞE GOLLERLE BERABERLİĞİ ALDI

RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2 farklı geriye düşen Galatasaray, son dakikalarda rakibin de 10 kişi kalmasını fırsat bilerek peş peşe goller buldu ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GALİBİYET GELSEYDİ 2.8 MİLYON EURO PARA KAZANILACAKTI

Sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2.8 milyon euroluk para ödülünün sahibi olacak olan temsilcimiz, beraberliğe razı oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla kasasına 930 bin euro koydu.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galibiyet gelse kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyet gelse kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para - Son Dakika
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