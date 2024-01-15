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Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? - Son Dakika
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Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, ALG Spor'da forma giyen Patricia Seteco'nun erkek olduğunu iddia etti.

Beşiktaş\'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
15.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:29
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ALG Spor'un Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş United Payment'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılardan beklenmedik bir tepki geldi.

ERKEK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ven takımının Beşiktaş karşısındaki galibiyet golünü atan Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun erkek olduğunu iddia etti.

5 GOLÜ VAR

10 Kasım 2023'te ALG Spor tarafından lisans çıkarılan Seteco, ligde forma giydiği 7 maçta 5 gollük katkı sağladı.

Patricia Seteco:

Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan Türkiye'de benzeri görülmemiş itiraz
Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan Türkiye'de benzeri görülmemiş itiraz
Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan Türkiye'de benzeri görülmemiş itiraz
YORUMLAR (3)
  • fatih kara : eee ne olacak şimdi. Nasıl ispat edecekler :) Yanıtla 15 1
  • babasultan: bu ne olm benden daha erkek .d.d Yanıtla 4 0
  • Ahmet Demir: hahaha ya dönmeyse napcan Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? - Son Dakika
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