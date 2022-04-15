Galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı son derece sakin: Bir şey kaybetmedik, stres yok - Son Dakika
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Galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı son derece sakin: Bir şey kaybetmedik, stres yok

15.04.2022 23:35
Galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı son derece sakin: Bir şey kaybetmedik, stres yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa ilişkin konuşan deneyimli hoca, "Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğa ilişkin "5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"BUNLAR BU İŞİN İÇİNDE VAR"

"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda tamamen istatistikler, veriler, ortalar, pozisyonlar şampiyon gibiydi. Her türlü şutu, kenar ortayı, pozisyonu da denedik. Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var. Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa. Ufak ufak detayları değerlendiremedik.

"OYUN VE SKOR OLARAK SALLANMADIK"

Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir.

"KAYBETTİĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum.

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Son Dakika Spor Galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı son derece sakin: Bir şey kaybetmedik, stres yok - Son Dakika


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