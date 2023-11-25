Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa\'ya şans vermedi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İKİNCİ YARIDA AÇILDILAR

Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri ikinci yarıda 64. dakikada Sokol Cikalleshi ile 77. dakikada Guilherme attı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

8 hafta sonra kazanan Konyaspor'un bu sonuçla birlikte puanı 13'e yükseldi. İstanbul ekibi Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.