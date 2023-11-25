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Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi - Son Dakika

Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi

Süper Lig'in 13. hafta maçında Konyaspor, sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa\'ya şans vermedi
25.11.2023 - 18:12,  Güncelleme: 18:17
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İKİNCİ YARIDA AÇILDILAR

Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri ikinci yarıda 64. dakikada Sokol Cikalleshi ile 77. dakikada Guilherme attı.

Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

8 hafta sonra kazanan Konyaspor'un bu sonuçla birlikte puanı 13'e yükseldi. İstanbul ekibi Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyeti hatırladılar! Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya şans vermedi - Son Dakika
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