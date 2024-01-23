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Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika
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Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, son anlardaki puan kayıplarına dikkat çekerek, takımın sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatacağını belirtti. Demirel, "Sezon sonunda Hatayspor'u bırakacak mısınız?" sorusuna ise "Hayır. Sezon sonunu bir getirelim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz yaşadıklarımızı" yanıtını verdi.

23.01.2024 - 21:12,  Güncelleme: 08:05
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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇLAR 85 DAKİKA OLSA FARKLI YERLERDE OLURDUK"

Son anlardaki puan kayıplarına dikkat çeken Demirel, "Maçlar 85 dakika olsa şu an farklı yerlerde olurduk ama yapacak bir şey yok. Futbol bu yüzden güzel. Sıkıntılı bir süreçteyiz ama bu süreci takım halinde en iyi şekilde atlatacağız. Alt sıralardayız. Kırmızı bölgeye yakınız ve farkındayız. Allah'ın izniyle buradan çıkacağız. Çünkü bu takımı biz kurduk, planladık" dedi.

"HATAYSPOR'U BIRAKACAK MISINIZ?"

Demirel, "Sezon sonunda Hatayspor'u bırakacak mısınız?" sorusuna ise "Hayır. Sezon sonunu bir getirelim. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz yaşadıklarımızı." dedi. Tribünden "yönetim istifa" sesleri duyduğunu ve bunun yönetimle alakalı bir durum olmadığını ifade eden Demirel, bütün organizasyonun kendisinde olduğunu söyledi.

"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacağını belirten antrenör, "Bütün organizasyon, gelen, giden oyuncu, sponsorluklar, oyuncuların maaşları her şey bana ait. O yüzden yönetimlik bir durum yok. Burada ben her şeyi organize ettim. Ben de sezon sonuna kadar buradayım. Kimse kendini yormasın. Bu çocuklarla beraber nasıl takımı kurup, gecemizi gündüzümüze katarak planladıysam, sezon sonuna kadarda gecemi gündüzüme katarım, bu takımı ligde tutarım. Hatay benim için farklı bir yer oldu. Ailem gibi görüyorum burayı. Ailemi görmüyorum bir aydır. Burada Hatayspor için çalışmaya devam ediyorum. Sadece futbolcular da değil çalışan herkesle alakalı bütün organizasyonu ben yapıyorum. O yüzden de sezon sonu geldikten sonra bakarız, şartlar, durumlar neyse ona göre hareket ederiz."

Galibiyeti unutan Volkan\'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Volkan Demirel, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika
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