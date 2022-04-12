Galip Sakder: "Bursaspor taraftarına büyük görevler düşmektedir" - Son Dakika
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Galip Sakder: "Bursaspor taraftarına büyük görevler düşmektedir"

12.04.2022 13:46
Galip Sakder: "Bursaspor taraftarına büyük görevler düşmektedir"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek, kalan maçlarda daha sağduyulu olunması gerektiğini söyledi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek, kalan maçlarda daha sağduyulu olunması gerektiğini söyledi. Timsah Park'ta oynanacak olan 4 maça işaret eden Sakder, "Bursaspor taraftarına büyük görevler düşmektedir" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Kocaelispor galibiyeti ile Bursaspor'un ligde kalma ümitlerinin arttığını söyledi. Sakder, Kocaelispor maçında tribünleri dolduran Bursasporlu taraftarlara teşekkür ederken, Bursa'da oynanacak son dört maçta da aynı coşkuyu göstermelerinin gerektiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Sakder, taraftarları sakin olmaya ve sükunete davet etti. Eşleri ve çocukları ile maça gelerek takımlarına destek veren taraftarlara seslenen Galip Sakder, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kocaelispor maçındaki muhteşem tablo görülmeye değerdi. Sahada mücadele eden oyuncularımıza 12. güç olarak destek veren büyük Bursaspor taraftarı sezon sonuna kadar bu desteğini sürdürmelidir. Ancak, kritik son 7 haftalık periyotta sahamızda oynayacağımız 4 final maçında biraz daha sakin, sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor. Kocaelispor maçında sahaya atılan pet şişeler ve yabancı maddeler Bursaspor'a pahalıya mal olabilir. Bu nedenle önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Son yıllarda kaybolmaya başlayan Bursaspor ruhunun tekrar canlanma eğilimi gösterdiğinin altını çizen Galip Sakder, tribünlerde yaşanan gerginliklerin, sahaya da yansıyabileceğini söyledi. 7 haftalık periyot sonunda Bursaspor'un amacına ulaşabileceğine tüm Bursaspor camiasının inanması gerektiğini hatırlatan Sakder, "9 günde 3 zorlu maç Bursaspor'un kaderini belirleyecek. Bu nedenle tribünlerde de çok dikkatli olmalıyız. Saha kapama, seyircisiz oynama gibi cezalar ile karşılaşmamak için büyük Bursaspor taraftarına büyük görevler düşmektedir. Tribünlerde sağduyulu, akıllı ve hoş görülü olursak amacımıza ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Divan Kurulu, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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