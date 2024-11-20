Galler\'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

Kenann Sırmal:

Onların ne paylaştığına niye bakıyoruz , biz ne oynadık herkes kendini bı boktan sayıyo, herkes bı havalarda, bıdı bıdı kosmalar, ayakta duramamalar, iyi oynayan bir tane topcumuz var mıydı, neymiş zemin kötüymüş,sanki rakip yalı sahada oynadı, yazıklar olsun diyecek bir başka sözum yok, utandık