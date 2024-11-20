Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler - Son Dakika
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Spor

Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

Galler\'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

Galler Futbol Federasyonu, Türkiye'nin Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta Nikola Krstovic'in attığı goller sonrası sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Galler paylaşımında ''Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir'' ifadelerini kullandı.

20.11.2024 11:14
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A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Galler Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız'a 3 gol atan Nikola Krstovic için bir paylaşım yaptı.

GALLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu. Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;

Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler

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Son Dakika Spor Galler'den tepki çeken paylaşım: Karadağ futbolcusunu övdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • mustafa sagdic:
    adamlar in yaptigi nesi cirkin ?? 50 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    İstediklerini yapsınlar söylesinler haklarıdır. Altın tepside sundunuz liderliği adamlara. Şimdi kendinizi avutun mart da playof oynayacağız nasıl olsa diye. Size B ligi bile fazla D ligi size uygun. 41 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    hakettiler .mahalle takımı bizimkilerden daha iyidir. 33 0 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    çok yerinde sevinmeleri milli futbolcuların tek gekiri asgari ücret olmalı ülkeyi rezil ettiler 29 1 Yanıtla
  • Lütfü Metintaş:
    gayet imalı ve seviyeli bir paylaşım geçen hafta o penaltıyı atacaktin o takımı yenecektin böyle şeyler sporda olmalı olmasıda gayet spora guzellik katıyor 27 1 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Karadağ da tüm hırsını bize saklamış 25 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    bunda tepki çekecek bir şey yok ki. adamlar bileğini hakkıyla lokum gibi galibiyet aldılar başka bir rakibimiz de onları tebrik etmiş. biz derdimize yanalım. 20 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Adamlarda sorun yok sorun onları bu hale getiren bizlerde 19 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Madara olmada son nokta. 15 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Onların ne paylaştığına niye bakıyoruz , biz ne oynadık herkes kendini bı boktan sayıyo, herkes bı havalarda, bıdı bıdı kosmalar, ayakta duramamalar, iyi oynayan bir tane topcumuz var mıydı, neymiş zemin kötüymüş,sanki rakip yalı sahada oynadı, yazıklar olsun diyecek bir başka sözum yok, utandık 6 0 Yanıtla
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