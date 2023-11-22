Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi.

A Milli Takımımız EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaştı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

7. dakikada sol kanatta topu alan Neco Williams sağına çekip vurdu. Uzak köşeye giden top ağlarımızı buldu ve Galler 1-0 öne geçti.

UĞURCAN SAKATLANDI

Tecrübeli eldiven, 1-0 geride olduğumuz karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

YUSUF SAHNEDE

70'de Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında yerde kalan Kenan Yıldız için karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ben Davies sarı kart gördü. Yusuf Yazıcı topu ve kaleyici farklı köşelere yollayarak maça denge getirdi.

GALLER ATTI, OFSAYT

Galler, Brennan Johnson ile 83. dakikada bir gol buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

BAŞKA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Milli Takım, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.