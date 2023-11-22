 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi. - Son Dakika

Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi.

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.

22.11.2023 - 00:39,
Abone Ol

A Milli Takımımız EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaştı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

7. dakikada sol kanatta topu alan Neco Williams sağına çekip vurdu. Uzak köşeye giden top ağlarımızı buldu ve Galler 1-0 öne geçti.

UĞURCAN SAKATLANDI

Tecrübeli eldiven, 1-0 geride olduğumuz karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

YUSUF SAHNEDE

70'de Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında yerde kalan Kenan Yıldız için karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ben Davies sarı kart gördü. Yusuf Yazıcı topu ve kaleyici farklı köşelere yollayarak maça denge getirdi.

GALLER ATTI, OFSAYT

Galler, Brennan Johnson ile 83. dakikada bir gol buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

BAŞKA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Milli Takım, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi. - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi.
23:56 Suçlamaları kabul eden Binance CEO'su Changpeng Zhao görevinden istifa etti: Bazı hatalar yaptım, sorumluluğunu almalıyım
23:48 A Milli Takım'ın yıldız kalecisi sakatlandı
23:45 İsrail Başbakanı Netanyahu, esir takasındaki esas niyetini belli etti: Anlaşma orduya fırsat verecek
23:09 İsrail ve Hamas, rehine takasında anlaştı
23:05 Netanyahu'nun kara operasyonunu Gazze'nin güneyine taşıma niyetine ilişkin ABD'den açıklama: Desteklemiyoruz
22:37 Tokat'ta çocuklar arasında çıkan tartışmaya büyükler de dahil oldu, köy muhtarı yaşamını yitirdi
21:55 Ukrayna'nın Rus ordusunun konserini HIMARS roketleriyle vurduğu anlar
21:46 Ümit Milliler, Norveç'i Alanya'da rahat geçti
21:46 Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa etmeyi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2023 00:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement