A Milli Takımımız EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaştı.
7. dakikada sol kanatta topu alan Neco Williams sağına çekip vurdu. Uzak köşeye giden top ağlarımızı buldu ve Galler 1-0 öne geçti.
Tecrübeli eldiven, 1-0 geride olduğumuz karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Altay Bayındır oyuna dahil oldu.
70'de Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında yerde kalan Kenan Yıldız için karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ben Davies sarı kart gördü. Yusuf Yazıcı topu ve kaleyici farklı köşelere yollayarak maça denge getirdi.
Galler, Brennan Johnson ile 83. dakikada bir gol buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Milli Takım, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.
Son Dakika › Spor › Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirdi. - Son Dakika