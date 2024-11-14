Gardi\'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Spor

Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

OKAN BURUK İLE MASADA

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu. İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı görüldü. Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım;

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Paylaşımı gören sarı-kırmızılı taraftarlar, bu 3 ismin aynı karede yer almasını Victor Osimhen'in bonservisini almak için İtalya'da bir araya geldiği yönünde yorumladı. Öte yandan George Gardi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf, "Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini mi alıyor?" sorusunu da akıllara getirdi. Gardi'nin bu paylaşımını etkileşim yağmuruna tuttu.