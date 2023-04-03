Aziz Yıldırım kapıyı kapatmadı! Başkanlığa geri dönüş için tek bir ihtimal var

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de taraftarı önünde, 10 kişi kalan ezeli rakibi Beşiktaş'a önde olduğu maçta 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Ali Koç için yoğun istifa tezahüratları yapıldı. Sosyal medyada eski başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönmesini isteyen çok sayıda taraftar görüldü.

"KONGRE ÜYELERİ BASKI YAPIYOR"

Haber Global muhabiri Sercan Hamzaoğlu, eski FB TV yöneticisi Fatih Demirkol'la yaptığı Kontra Programı'nda Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü için bir grup kongre üyesinin baskı yaptığını söyledi. Hamzaoğlu, Aziz Yıldırım'ın da kongre üyelerini dinlediğini ifade etti.

"SAYIN BAŞKAN, YÖNETİMİYLE YEMEKLERE GİDİYOR"

Kongre üyeleri ve Aziz Yıldırım arasında geçenleri anlatan Hamzaoğlu, "Bir grup kongre üyesi Aziz Yıldırım'ı arayıp görüşmek sitedi. Tekrar göreve gelmesi için yanına gidiyorlar. Kamuoyunda da baskı oluşturmaya başladılar. Sayın başkan da zaten yemeklere gidiyor, yönetim kurulu ile birlikte kalabalık gidiyorlar. Aziz Yıldırım'ın dönmesi için baskı oluşturuluyor. Sayın başkan bu konuda bir şey demiyor. Önce Fenerbahçe diyormuş. Herhangi bir şeye beni çekmeyin, sezon devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam diyor. Kongre üyelerini dinliyor. Başkanı döndürmek için çalışma başlatmışlar" dedi.

"AZİZ YILDIRIM SEÇİME GİRMEZ"

Uzun yıllar FB TV'de yöneticilik yapan Kontra programının sunucusu Fatih Demirkol, "Ben bilgimi söyleyeyim. Sayın başkan seçime girmez. Hayatını Fenerbahçe'ye adamış ve yaşadığı her şeyi Fenerbahçe ile yaşamış Fenerbahçe için yaşamış. 'Ben Fenerbahçeyim' derken onu demeye çalışmış bir insan. Fenerbahçe ile acıları sıkıntıları yaşamış bir insan. Bundan sonraki süreci göreceğiz" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ADAY ÇIKMAZSA OLUR"

Sercan Hamzaoğlu bu konudaki sözlerini şöyle tamamladı: Ben tahminimi söyleyeyim. Etrafında birleşme olursa, hiçbir aday çıkmadan Ali Koç bırakırsa, 'Gel bir dönem daha kulüpte dur' kendisinden sonraki bir başkan adayı ile birlikte, sadece bir dönem daha Fenerbahçe'yi birleştirmek ve bütünleştirmek için girebileceğini düşünüyorum.