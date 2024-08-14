Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun? - Son Dakika
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Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?

Gazetecinin sorusu Mourinho\'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde elenmelerinin ardından basın toplantısında bir gazetecinin "Fenerbahçe bugün neyi yanlış yaptı?" sorusuna bir hayli sinirlendi. Portekizli çalıştırıcı o soruya, "Maçı izledin mi? Maçı izlemene rağmen hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?" şeklinde cevap verdi.

14.08.2024 08:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, "Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz" dedi. Basın toplantısında gazetecinin sorduğu bir soruya sinirlenen Mourinho'nun o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler bu sonuçla elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Fenerbahçe bugün neyi yanlış yaptı?" sorusuna bir hayli sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, "Maçı izledin mi? Maçı izlemene rağmen hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?" şeklinde cevap verdi.

GÜNDEME OTURDU

Mourinho'nun gazeteciye verdiği bu tepki kısa süre içinde gündeme oturdu. Mourinho, maçın hakeminin performansından memnun kalmadığını ve verilen penaltının sadece hakem tarafından bilindiğini ifade etti.

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Son Dakika Spor Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun? - Son Dakika

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